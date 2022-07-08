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Siyaset Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çıkış: Süre uzadıkça risk artar
Siyaset

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çıkış: Süre uzadıkça risk artar

AK Parti MYKY üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 16:48:00 -
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çıkış: Süre uzadıkça risk artar

AK Parti MYKY üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim çıkışı geldi. Seçim süreçlerinin provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemler olduğunu hatırlatan Tayyar, "Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek" dedi. Bu sözler erken seçi çağrısı olarak yorumlandı.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek" paylaşımı yaptı, erken seçim tartışması başladı... Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir."

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