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Siyaset Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan'ın aldığı bu karar hüzün vericidir
Siyaset

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan'ın aldığı bu karar hüzün vericidir

Yeniakit Publisher
2024-03-09 17:40:00 -
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan'ın aldığı bu karar hüzün vericidir

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu seçim benim için final" sözlerini değerlendirdi.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimleri final olarak nitelendirmesini yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım" dedi.

Şamil Tayyar ise Erdoğan'ın aldığı kararın hüzün verici olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar, "Cumhurbaşkanımızın bu seçimi ‘final’ ve sonrasını ‘emanetin devir süreci’ olarak tanımlaması, hepimiz için hüzün vericidir. Ne var ki siyaset ve devlet adamları için ‘siyasete veda’ tercihi, sadece kendilerine ait kararla şekillenmez. Asıl belirleyici millettir, siyasi ömrü toplumsal kredi endeksi tayin eder. Kurduğu partiyi 1 yıl sonra iktidara getiren, 22 yıl boyunca ayakta tutan, yüzde 50’nin üzerinde oyla 3 kez Cumhurbaşkanı seçen bu millet, ‘bitti’ demeden bitmez. Anayasaya göre, TBMM seçim kararı aldığında Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması hukuken mümkündür. İnanıyorum ki ‘final’ bir sonraki seçimdir. Yeter ki Rabbim sağlık, afiyet versin. Nice yıllara…" dedi.
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