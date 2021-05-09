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Siyaset Şamil Tayyar’dan çok sert tepki: Fiyatlar uçmuş
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok sert tepki: Fiyatlar uçmuş

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, semt pazarlarındaki fiyatların marketlerden daha pahalı bir hal aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 15:19:00 -
Şamil Tayyar’dan çok sert tepki: Fiyatlar uçmuş

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde hareketlilik yaşandı.

Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek pazarlara gelen vatandaşlar, alışverişlerini yapmaya başladı.

Zabıta ve polis ekipleri pazarlardaki farklı noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, pazarlarda inceleme yaparken fiyat tablosuna tepki gösterdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Semt pazarları açıldı. Fiyatlar uçmuş, marketlerden daha pahalı. ‘Tarlada çürüdü çöpe döküldü’ denen ürünlerin pazarda fahiş fiyatla satılması, genel fiyat artışıyla açıklanamaz. Sordum, pazar esnafı ‘halden çok pahalıya aldık’ dedi. Fırsatçı kimse ümüğünü sıkmak lazım” dedi.

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Yorumlar

aydın

Asıl sorun AKP yönetimi sen ülkeyi kapak olacağı budur 17 gün ülke kapatılırmı yaz günü ramazan ve bayram ticaret dönmezse olacağı budur
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Ufuk

Sanırsın CHP iktidarındayiz hep demogoji 
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