Şamil Tayyar’dan çarpıcı uyarı: Bizler bunun parçası olmamalıyız

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP'nin Mersin ile başlayan mitinglerinin amacını açıkladı ve AK Partili arkadaşlarına uyarıda bulundu.

Son dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geçiyordu.

Şamil Tayyar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini öne çıkarmak ve bu iki isimle ilgili söylentileri ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir yola girdiğini ifade etti.

İşte Şamil Tayyar'ın o açıklaması:

Kanımca. CHP’nin Mersin’le başlayan miting serisi, ‘erken seçim’ iddiasından çok İmamoğlu/Yavaş vesayetini kırmaya yönelik. Kılıçdaroğlu, derinleşen parti içi adaylık yarışını bitirebilirse gönlündeki isimle yarışa katılmak niyetinde. Ve biz bu rekabetin parçası olmamalıyız.