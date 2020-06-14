Şamil Tayyar’dan Canan Kaftancıoğlu’na ayar! ‘Başkan bu nedir? Duruyor hala hesabınızda’

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada kullanılan çirkin ifadeler sonrası savcılık harekete geçti.

"Vedat Muti7" kullanıcı isimli bir şahsın, Twitter'da, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı hedef alan paylaşımlara tepkiler art arda geliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve MHP’li Cemal Enginyurt tepkisini sosyal medyadan dile getirirken Şamil Tayyar’da konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Şamil Tayyar, Başak Demirtaş'ı hedef alan paylaşıma yönelik tepki gösterirken terör sevici CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na da eleştiride bulundu.

Şamil Tayyar, Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte attığı skandal tweeti gündeme getirdi.

Tayyar paylaşımında, ‘Başak Demirtaş’ın namusuna dil uzatan ahlaksıza tepkimizi koyduk, yargı da harekete geçti. Peki, başkan bu nedir? Hala duruyor hesabınızda. Bu dil, Demirtaş’ın namusuna uzanan dilden çok mu farklı?’ dedi.

Canan Kaftancıoğlu’nun o paylaşımı,

‘Erdoğan'ın dötünün kılı olmaya meraklı sadece bi kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş!’