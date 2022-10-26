Şamil Tayyar’dan bomba iddia: Oraya kayyım atanabilir
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Türk Tabipleri Birliği'ne kayyım atanabileceği iddiasında bulundu.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan TTB iddiası geldi. Tayyar, "Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir" dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Tayyar "Savcılık, Fincancı’nın görevden alınmasını talep etti. Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir" dedi.
Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Ayrıca savcılık, Fincancı’nın görevden alınmasını talep etti. Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir" ifadelerini kullandı.
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