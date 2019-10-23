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Şamil Tayyar’dan bomba çıkış: Bunu yapmak diplomatik salaklıktır

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:57
Şamil Tayyar’dan bomba çıkış: Bunu yapmak diplomatik salaklıktır

AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısıyla ilgili olarak konuştu.

Şamil Tayyar, yaşanan süreçte Avrupa Birliği'nin madara olduğunu belirterek, "Önce ABD sonra Rusya, Türkiye ile ortak noktada buluştular. Sahadaki başarıyı masada taçlandırmak, özlediğimiz diplomatik/siyasi bir başarıdır. ‘Türkiye çekilsin’ diyen AB ise madara oldu. Bu kadar öngörüsüzlük diplomatik/siyasi salaklık olsa gerek" dedi.

Soçi Mutabakatı ile teröristlerin hayallerinin yıkılıdğını söyleyen Tayyar, "YPG/PKK’nın terör devleti projesi, Ankara mutabakatıyla toprağa gömülmüştü. Soçi Mutabakatıyla üzerine beton döküldü" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:57
  1. Gaziantep
  2. Ankara
  3. Şamil Tayyar

YORUM YAZ

  • Mersinli YörükMersinli Yörük12 sa önce
    Şamil Tayyar dikkatle takip edenlerdenim
  • dededede20 sa önce
    petroller yine onlara kaldı bundan sonra amaç bu olmalı pkkdan petrol sahalarıda alınmalı.

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