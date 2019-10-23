Şamil Tayyar’dan bomba çıkış: Bunu yapmak diplomatik salaklıktır AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısıyla ilgili olarak konuştu. Şamil Tayyar, yaşanan süreçte Avrupa Birliği'nin madara olduğunu belirterek, "Önce ABD sonra Rusya, Türkiye ile ortak noktada buluştular. Sahadaki başarıyı masada taçlandırmak, özlediğimiz diplomatik/siyasi bir başarıdır. ‘Türkiye çekilsin’ diyen AB ise madara oldu. Bu kadar öngörüsüzlük diplomatik/siyasi salaklık olsa gerek" dedi. Soçi Mutabakatı ile teröristlerin hayallerinin yıkılıdğını söyleyen Tayyar, "YPG/PKK’nın terör devleti projesi, Ankara mutabakatıyla toprağa gömülmüştü. Soçi Mutabakatıyla üzerine beton döküldü" dedi.

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