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Siyaset Şamil Tayyar’dan bomba çağrı geldi: Kılıçdaroğlu bunu yaparsa erken seçime destek vereceğim
Siyaset

Şamil Tayyar’dan bomba çağrı geldi: Kılıçdaroğlu bunu yaparsa erken seçime destek vereceğim

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hodri meydan' mesajı yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:53:00 -
Şamil Tayyar’dan bomba çağrı geldi: Kılıçdaroğlu bunu yaparsa erken seçime destek vereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" açıklaması yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan şartlı destek geldi.

"Kılıçdaroğlu bunu yaparsa erken seçim kervanına katılacağım"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması halinde erken seçim isteyenler kervanına katılabileceğini belirten Tayyar paylaşımında, "Karar alma ve uygulama gücünüz varsa, erken seçimin hiçbir haklı sebebi olamaz. 9 defa sırtı mindere yapışanların 'korkuyor musunuz' lafı da Cem Yılmaz komedisinden öte anlam taşımaz. Buna rağmen Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa, söz, erken seçim kervanına ben de katılacağım" ifadelerini kullandı.

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