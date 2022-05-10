Şamil Tayyar resmen çıldırdı! Çok sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ev almayı düşünenlere 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 krediyle finansman sağlayacaklarını belirtti. Bu açıklamadan sonra ortaya çıkan fırsatçılar, ilanlardaki fiyatları artırmaya başladı. Konut fiyatlarının anında artırılmasına ise AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan çok sert tepki geldi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.