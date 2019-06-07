Şamil Tayyar: Neşter şimdi vurulmalıdır

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "AK Parti 31 Mart’tan aldığı dersle 23 Haziran’a daha motive ve doğru adımlarla yürümeye başladı. Ne yazıkki bu kampanya sosyal medya leşkerlerince dinamitlendi. Yarış yerel rekabet bağlamından koptu, proje boyutunu aştı, bir nevi referanduma dönüştü. İmamoğlu’nun yelkenini şişiren rüzgar kendi esintisi değil bizim ters akıntımızdır. Gelinen noktada rüzgarı tersine çevirecek tek güç Cumhurbaşkanımızdır. Kuruluş değerlerini canlandıracak yeni bir umut ateşini harlamalı, neşteri seçim sonrası değil şimdi vurmalıdır. Bence..." dedi.