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Siyaset Şamil Tayyar isyan etti: Parasını vermiştim! İki kez iptal ettiler
Siyaset

Şamil Tayyar isyan etti: Parasını vermiştim! İki kez iptal ettiler

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Aman dikkat" diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:41:00 -
Şamil Tayyar isyan etti: Parasını vermiştim! İki kez iptal ettiler

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, fiyat artışlarının son dönemde yükseldiğini belirterek kendisinden bazı örnekler verdi.

Şamil Tayyar, parasını verdiğini kış lastiklerinin değişen fiyatlandırmalar nedeniyle iki kez iptal edildiğini söyledi.

Tayyar yaptığı açıklamada, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" dedi.

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Yorumlar

Tevfik

Aynen katılıyorum.
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