Şamil Tayyar 'Doğu Perinçek' iddiasına cevap verdi: İlgisi yok

AK Parti eski Milletvekili ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, parti genel merkezindeki görevinden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu.

"Hiç ilgisi yok"

Twitter hesabından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevinden ayrılmasını Doğu Perinçek için attığı tweet'e bağlayanları eleştiren Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılışımı Perinçek tweet'ine bağlayanlar oldu. Hiç ilgisi yok. Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası."

Ne olmuştu?

Vatan Partisi'nin MYK üyesi ve Basın Bürosu Başkanı Osman Erbil, Şamil Tayyar'ın 31 Mayıs'ta Beyaz TV'de, Yedinci Gün programında Vatan Partisi ile ilgili sözlerine yanıt vermişti.

Bunun ardından Tayyar, bir tweet atmış ve şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanımıza 'İslamcı Kemalist' diye rol biçen, AK Parti'nin danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım. Sadece FETÖ karşıtlığı sizi değerli kılmaz, ilave meziyetlere ihtiyaç var.

1/Haddinizi bileceksiniz.

2/Darbe seçmeyeceksiniz.

3/Milli olacaksınız."

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, 8 Haziran'da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Tayyar, "Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum" demişti.