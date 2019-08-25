Şamil Tayyar: AK Parti 2053'te... AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "AK Parti kadro ve vizyonla kendini güncellerse 2053'te de 2071'de de iktidarda olabilir" dedi

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, AK Parti'nin 18. yıldönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, AK Parti'nin iktidar serüvenini Japonya'daki bir partiyle örnekleyerek şunları söyledi: Kritik yaş dönümlerinde ve tarihin akış yönünde zamanın ruhunu yakalayıp yeni kadro ve vizyonla kendini güncellerse 2053’te de 2071’de de iktidarda olabilir. Japonya’da Liberal Parti bunu başardı ve 50 yılı aşkın süre iktidarda kaldı. Nice yıllara..

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