Samet Akaydın, İstanbul'a geliyor! Hemde dev ekibe...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un oyun sistemine uymadığı için veto ettiği Samet Akaydın’a, Okan Buruk’tan onay çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un veto ettiği Samet Akaydın için Okan Buruk onay verdi. Bu sezonki formuyla milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un “Stoper rotasyonumuz için mükemmel bir takviye olacak” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın özellikle Ross’un sakatlanmasından sonra stoper rotasyonunda yaşanan eksilmeyi Samet Akaydın'la kapatabileceği belirtildi.

Buruk’un verdiği rapor doğrultusunda Erden Timur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’la temas kurdu. Fiyat aldı. İlk etapta iki taraf fiyat olarak bir anlaşma yapamadı. Ancak Timur, Samet’te ısrarcı olduklarını söyledi. Ayrıca milli oyuncuyla görüşmek için izin istedi. Sancak da bu izni verdi. Haber7.com'a göre; Samet, Dünya Kupası arasında menajeriyle beraber İstanbul’a gelecek. Hem Timur’la hem de Okan Buruk’la görüşecek. Süreç resmi olarak başlayacak.