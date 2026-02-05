Şam’da diplomasi trafiği: Ahmet Şara ve Tom Barrack bir araya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki heyeti Şam’daki Halk Sarayı’nda kabul etti. Bölgedeki kritik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Şam-Washington hattındaki yeni dönemin şifreleri ele alındı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi.
Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde Cumhurbaşkanı Şara'nın, Barrack başkanlığındaki bir ABD heyetini başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşme sırasında bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.
Dünya
Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor
Dünya
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”