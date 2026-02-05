  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanı bozuk Gates'ten tornistan! Önce yalan ve asılsız demişti şimdi yaptıklarından özür diledi Trump’tan İran’a nükleer suçlaması! Masaya oturmadan önce "Sarı Kafa"dan şok iddia Zehir tacirlerine jandarmadan ağır darbe! 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti! İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler CHP'li belediye başkanından skandal sözler! HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti Ankara'da hava kirliliği alarm verilecek düzeylerde! 5 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya Şam’da diplomasi trafiği: Ahmet Şara ve Tom Barrack bir araya geldi
Dünya

Şam’da diplomasi trafiği: Ahmet Şara ve Tom Barrack bir araya geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şam’da diplomasi trafiği: Ahmet Şara ve Tom Barrack bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki heyeti Şam’daki Halk Sarayı’nda kabul etti. Bölgedeki kritik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Şam-Washington hattındaki yeni dönemin şifreleri ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi.

Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde Cumhurbaşkanı Şara'nın, Barrack başkanlığındaki bir ABD heyetini başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşme sırasında bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.

Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor
Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor

Dünya

Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor
Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor

Dünya

Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23