Şamar oğlanına döndü! İmamoğlu'na bir tokat da CHP’li o isimden

Ekrem İmamoğlu'nun Karedeniz turuna davet ettiği gazetecilerle ilgili tartışmaya CHP yandaşı Sözcü'nün yazarı Necati Doğru da dahil oldu. İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklenen Doğru, İBB Başkanı'nın Tayyip Erdoğan'ı taklit etmeye çalıştığını belirtti. İşte gündeme bomba gibi düşecek o yazının ilgili bölümü:

"Haberi, fotoğrafı gören ve ardından kopan tartışmaları okuyanlar vardır. Ben duymayan ve okumayanlar için yazayım: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayram'da Trabzon'u transit geçip Rize'ye ve yol üzerindeki bazı ilçelere bir gezi düzenledi. Kalabalık dinleyici kitlesine konuşmalar yaptı. Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy desteği aldığı kentlerimizden biri olan Rize'de “bayramlık gövde gösterisi” yankı buldu.

Büyük ilgi çekti.

Ekrem İmamoğlu geziye çıktığı otobüste beraber olsunlar, gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini yazsınlar diye (...) çok bilinen gazetecileri de çağırdı.

Şekil aynı.

İçerik tanıdık.

Tayyip Erdoğan 20 yıldır yapıyor.

(...)

Benzeri oldu.

Hiçbir yeniliği yok.

(...)

Kirli bir çorap gibi…

Koktu bu benzerlik.

★★★

İnsan bir durur.

Tartar, düşünür.

Yenisin.

Yenilik yapmalısın.

Tayyip Erdoğan'ın uçağında yaptığının aynısını Ekrem İmamoğlu otobüsünde yeniden şekillendirdi.

(...)

Fotoğraf yayınlandı.

Görsün Türkiye!

İşte: Yeni Lider.

(...) Ekrem İmamoğlu; “Ben Tayyip Erdoğan'ın uçağına ve otobüsüne binen gazetecileri de benim otobüsüme çağırdım çünkü ben değişim yapmak peşindeyim” diye özetleyebileceğim bir açıklama da yaptı.

Tamam da…

Bu değişim değil.

Bu bal gibi taklit.

★★★

Tayyip Erdoğan taklidi. Taklitçiler değişim yapamaz. (...)"