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Aktüel

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan ahırın samanlığında çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:22:07 -
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan ahırın samanlığında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Küçükgüzel köyünde meydana geldi. İdris Kaya’ya ait ahırın samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu Suşehri itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında samanlığın üstünde bulunan güneş panelleri ile samanlık içinde bulunan 100 ton saman, traktör ve yem karma makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye edildi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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