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Samanlığın yandığını öğrenip yola çıktı: 3 yaralı

Sakarya'da kendisine ait samanlığın yandığını öğrenerek yola çıkan Cihan Martin'in kontrolünü yitirdiği otomobilin, karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
Samanlığın yandığını öğrenip yola çıktı: 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, samanlığın yandığını öğrenerek yola çıkan Cihan Martin'in (19) virajda kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde, Pamukova Çardak Mahallesi’nde Martin ailesine ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alışverişe giden Cihan Martin, samanlığın yandığını öğrenince otomobiline binerek evlerine doğru yola çıktı. Cihan Martin'in virajda kontrolünü kaybettiği 54 RD 711 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Sinan Taş (40) yönetimindeki 54 TA 115 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Cihan Martin, Sinan Taş ve oğlu İbrahim Taş (13) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yanan samanlık ise itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında samanlık kullanılmaz hale geldi. Jandarma her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
  1. Sakarya
  2. Pamukova ilçesi
  3. yangın
  4. trafik kazası
  5. yaralılar var

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