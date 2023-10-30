Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 aracın karıştığı bir kaza yaşandı.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 31 Y 5938 plakalı otomobil, A.F. idaresindeki 31 Y 4437 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.