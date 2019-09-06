Samandağ’da bahçe yangını Hatay’ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay’ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

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