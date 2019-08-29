Samandağ’da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Karakolu ekiplerince, Batıayaz Mahallesi’nde kamu arazilerinde ekilmiş 3 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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