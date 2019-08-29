Samandağ’da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.29 Ağustos 2019 Perşembe 18:05
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Karakolu ekiplerince, Batıayaz Mahallesi’nde kamu arazilerinde ekilmiş 3 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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