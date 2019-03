Samandağ yerel seçim 2019 sonuçları Hatay Samandağ belediye seçim sonuçları

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adaylarının sonucu belirleyeceği Hatay Samandağ’da kimin kazanacağı son dakika merak edilmekte. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP’nin Samandağ belediye başkan adayı adayı Mehmet Süt ile CHP adayı Refik Eryılmaz mı belediye başkanı seçildi? 31 Mart Hatay Samandağ yerel seçim sonuçlar, Samandağ Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları ve Samandağ 2019 yerel seçim sonuçları ile Samandağ belediye meclis üyesi sonuçları anlık olarak burada. Hatay yerel seçim sonuçları 2019 ile ilçe ilçe kazanan parti ve adaylar sayfamızdan an be an takip edebilirsiniz.

Hatay'da 31 Mart yerel seçim sonuçları Hatay için hayati öneme sahiptir. Hatay büyükşehir belediye başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı İbrahim Güler'le, CHP-İYİ Parti ve HDP'nin yani Millet İttifakı'nın Hatay büyükşehir belediye başkan adayı ise CHP'li Lütfü Savaş'la yarışacağı Hatay'da yerel seçim sonuçları son dakika olarak an be an buradan takip edilmekte.

Hatay Samandağ ilçesinde Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı yarışmakta. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP'nin ortaklaya adayı AK Parti Samandağ belediye başkan adayı Mehmet Süt ile CHP Samandağ belediye başkan adayı Refik Eryılmaz oy oranları ve Samandağ 2019 yerel seçim sonuçları son dakika.

Samandağ 2019 yerel seçim sonuçları, Cumhur ittifakı oyları ve Cumhur İttifakı oy oranlarını ve millet ittifakı Samandağ oy oranlarını yine bu sayfadan son dakika an be an takip edilmekte. Türkiye 31 Mart yerel seçimleriyle son yılların en kritik seçimlerinden birisine gidiyor.

AK Parti Hatay belediye başkan adayları

Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)

Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)

Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)

Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)

Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)

Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)

İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)

Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)

Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)

Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)

Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)

CHP Hatay belediye başkan adayları

Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)

Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)

Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)

Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)

İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)

Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)

Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)

Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)

Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)

Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)

Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)

Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Hatay belediye başkan adayları

Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)

Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)

Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)

Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)

Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)

HDP Hatay belediye başkan adayları

Dörtyol: Mahmut Daş

Saadet Partisi

Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız

Altınözü: Mehmet Yüksek

Antakya: Fahri Serdar Özal

Arsuz: Orhan Kaya

Belen: Zekeriya Eğe

Defne: Adnan Mansuroğlu

Dörtyol: Murat Karakoyun

Erzin: Mustafa Ertaç

Hassa: Mustafa Yavşalak

İskenderun: Halil İbrahim Çelik

Kırıkhan: Atilla Erol

Kumlu: Uğur Ural

Payas: Recep Baysal

Reyhanlı: Zabit Çelik

Samandağ: Halil İsmail Önal

Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş

BBP Hatay belediye başkan adayları

Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı

Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu

Kırıkhan: Hasan Kelce

İskenderun: Metin Yeşilkaya

Payas: Adnan Yetiş

Hassa: Turgay Caka

DP Hatay belediye başkan adayları

İskenderun: Mete Aslan

Arsuz: İbrahim Garipdöken

DSP Hatay belediye başkan adayları

Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar

Antakya: Gökmen Çatal

Defne: Mehmet Güzelyurt

Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu

Arsuz: Cafer Özenir

Türkiye Komünist Partisi Hatay belediye başkan adayları

Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı

Antakya: Sibel Çapar

Arsuz: Nesibe Dural

Defne: Ali Bölükbaşı

İskenderun: Necati Çapar

Bağımsız Türkiye Partisi Hatay belediye başkan adayları

Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen

Antakya: Tarık Hasırcı

İskenderun: Atilla Kaplan

Belen: Mehmet Küçük

Arsuz: Sedat Şahan

Samandağ: Salih Bozdoğan

Reyhanlı: Mümtaz Ceylan

Kumlu: Fehmi Güzelmansur

Defne: Mehmet Dinç

Kırıkhan: Ömer Özsoy

Altınözü: Hasan Mutlu

Yayladağı: Muhammet Uygur

Dörtyol: Bestami Koca

Erzin: Atıf Ceylan

Payas: Kenan Kara

Hassa: Lütfi Arıkan

Vatan Partisi Hatay belediye başkan adayları

Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım

Antakya: Mehmet Çokluk

Defne: Leyla Samsun Erk

İskenderun: Beşir Baysoy

Arsuz: Şebnem Dilşen

Belen: Kadir Vardar

Samandağ: Fuad Terzi

Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul

Bağımsız

Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın