  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Düğünü kabusa çevirdiler
Ormanda korkunç ölüm
Adil Gevrek'ten VAR tepkisi
MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu
Yerel Saman yüklü kamyon kaza yaptı
Yerel

Saman yüklü kamyon kaza yaptı

Mersin’in Mut ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 03:01:00 -
Saman yüklü kamyon kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, İsa Altıkat yönetimindeki 33 UH 313 plakalı kamyon, Karaman Mut istikametine seyir halinde iken, Dikili taş mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyonda bulunan Kerim Pantık olay yerinde hayatını kaybederken durumları ağır olan sürücü İsa Altıkat ve Musa Kostak ağır yaralı olarak 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay