‘Saman’ diye bağıranlar SİHA ihracatına suspus

Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’a satılan Bayraktar TB2 SİHA’lar şimdi de Avrupa ülkesi ve NATO üyesi olan Polonya’ya 4 filo olacak şekilde 24 adet satıldı. Yapılan satış Polonya basınında geniş yer bulurken gelişen ve üreten Türkiye’yi karalamak için, ‘Saman ithal ediyoruz’ yalanı ile ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışan yalancı muhalefet, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve yapılan her operasyonda düşmanın korkulu rüyası haline gelen İHA ve SİHA’ların Avrupa’ya ihraç edilmesini görmezden geliyor.

Daha çok üretip satacağız

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, şunları dile getirdi: “Silah ticaretinden para kazanan ülkeler ve bazı kesimler Türkiye’nin yerli imkanlarla ürettiği mühimmatları, İHA ve SİHA’larını hazmedemiyorlar. Her türlü kara propagandayı, kirli bilgiyi yayıp Türkiye’nin başarılarını gölgelemek istiyorlar. Ancak Türkiye’nin artık NATO üyesi ülkelere bile silah satabileceğini herkes öğrenecek. Bizim için önemli olan Polonya’nın büyük ilgisidir. İçimizde her zaman böyle hazımsız kimseler olacaktır. Türkiye yaptığı teknolojik yatırımlarla çağ atladı ve büyük başarılar elde etti. Türkiye ürettikleri ile kendi özüne döndü. Bu gelişme inşallah bizleri daha da ileriye götürecektir. Ülkemizin başarılarını görmezden gelenler, karalama kampanyaları yapanlara fırsat vermeden önümüze bakacağız. Daha çok üretip daha çok geliştirip daha çok satacağız.”

Saman alevi gibi söndüler

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Aras da şunları ifade etti: “Burada zihniyet bozukluğu var. Bunlar genç neslin önünü tıkamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye’yi yıllarca muasır medeniyetler seviyesine çıkaramayanlar ‘saman ithal ediyoruz’ diye iftira atmaya kalktılar. İftiraları saman alevi gibi söndü. Bu ülke son 18 yılda muasır medeniyetler seviyesine ulaştı. Her alanda büyük atılımlar yaptı. Gençlere her alanda öncelik sağladı ve meyvelerini toplamaya başladı. Bu acizler, beyinlerindeki ülke düşmanlığı yüzünden bu başarıları kabul edemedi. Bugün Türkiye İHA üretiminde lider bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız çıktı, ‘Türkiye kendi otomobilini yapacak’ dedi bunlar çıktı, ‘millet uzaya çıkıyor biz hâlâ otomobil peşinde koşuyoruz’ dedi. Bizim yaptığımız, tasarladığımız otomobil daha banttan inmeden dünya gündemine oturdu. Onu bile hazmedemediler. Bunlar Türkiye’nin başarısını istemiyor, ülkenin gençlerine düşman, milli bekasına düşman, ülkenin gelişimine düşman, ‘APO’nun heykelini dikeceğiz’ diyenlerle, Müslümanları katleden Siyonistlerle dostturlar. Ellerine almışlar bozuk bir saz onu çalıp oynuyorlar.”