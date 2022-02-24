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Dünya Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

Şam'a hava saldırısı düzenledi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalarına hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 04:42:00 - 2022-02-24 04:54:56
Şam'a hava saldırısı düzenledi

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.10'da Şam çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

3 rejim ordusu unsurunun öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin çoğunu düşürdü. Yapılan saldırıda maddi hasar da meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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