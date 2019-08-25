Şam'a hava saldırısı! Esed rejimi televizyonu, Şam’a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Esed rejimi televizyonu El İhbariya’nın aktardığına göre ülkenin hava savunma sistemleri, Şam’a yönelik hava saldırısını püskürttü. Daha önce, Esed rejimi kontrolündeki Şam’ın semalarında birkaç şiddetli patlama olduğunu öğrenilmişti. Patlamaların yaklaşık 23.20’de (TSİ ile aynı) meydana geldiği belirtilmişti. Esed rejimi haber ajansı SANA da ayrıntılara yer vermeden Şam’ın hava sahasında birkaç şiddetli patlama olduğunu, Esed rejiminin füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

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