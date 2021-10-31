Salsa ve yoğurt sos tarifi, nasıl yapılır?

Ekmek, cips gibi birçok şeyin yanına yakışan ve lezzetiyle herkesi büyüleyen sos tarifi.Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı biber, tuz

Yapılışı

Dip sos için uygun bir kapta süzme yoğurt güzelce karıştırılır. Üzerine nane, kekik, kırmızı biber ve yeteri kadar tuzu eklenip karıştırılır. Eğer isterseniz yapımında sarımsak, mayonez veya labne peynir de kullanabilirsiniz. Lavaş cipsine yakışan en güzel sostur ve damak tadınıza göre baharat miktarlarını değiştirip, istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.