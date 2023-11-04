  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Salonun beşte dördü korsan Kılıçdaroğlu için Adana’dan ekipler getirildi
Gündem

Salonun beşte dördü korsan Kılıçdaroğlu için Adana’dan ekipler getirildi

Yeniakit Publisher
2023-11-04 11:52:00 -

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına geliyor ancak salonun 5’te 4’ü korsan

CHP'de bugün ve Pazar günü genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçileceği 38. Olağan Kurultay için salonun kapıları açıldı.

ODATV ÖZEL

İlk günün ilk saatlerinde Odatv'nin yakaladığı detaylar şöyle:

Salonda Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine daha fazla yer ayrıldı.

Yapılan planlamaya göre 1 ve 2 numaralı alan Kılıçdaroğlu destekçilerine, 5 ve 6 ise Özgür Özel destekçilerine ayrılmıştı. 5 ve 6 ise tarafsız olacaktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak 1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı alanlar Zeydan Karalar’ın Adana personeliyle doldu.

Kurultay sorumlusu Gürsel Erol ise saha kontrolünü Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Adana Büyükşehir belediyesine bıraktı.

Onur üyelerine ayrılan saha yine Adana’dan gelen gruplarla ile dolduruldu.

Yani salonun beşte dördü adeta 'korsan' izleyici ile dolduruldu...

Sahneye uzak ve yukarıda kalan 5 numaralı alan Özgür Özel destekçilerine ayrılmış durumda.

Ankara milletvekili Deniz Demir'in, salona korsan girişleri başlatan isim olduğu iddia ediliyor.

SALON TIKLIM TIKLIM

Kapıların açılmasıyla birlikte salon da dolmaya başladı. Kongreye ilgi büyük.

SLOGANA KARŞI ISLIK

"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı atıldığı sırada genel başkan adayı tribünlerden yoğun bir ıslık sesi duyuldu.

Islıklar müzik sesi ile bastırılmaya çalışıldı.

Benzer tepki, Özgür Özel sloganı atan tribünlere de verildi. Tezahürat sırasında salonun diğer kısmından ıslıklar yükseldi.

DİVAN ÜYELERİ NETLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yapacağı divanın diğer üyeleri şöyle:

Değişimcilerin üyeleri: Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir. '

Genel Merkez üyeleri: Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç.

İLHAN CİHANER ÇEKİLDİ

CHP’de genel başkanlık yarışına katılan isimlerden İlhan Cihaner, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Cihaner, eski Erzincan Başsavcısı olarak tanınıyor ve parti içinde sol kanadı temsil ediyor.

KAÇ DELEGENİN İMZASI GEREK

CHP’nin iç tüzüğü gereği genel başkanlığa aday gösterilmek için parti delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyor. Genel Başkan seçilmek için ise delege sayısının çoğunluğu olan en az 684 delegenin oyunu almak gerekiyor.

Genel başkanlık seçimindeki esas yarışın; “değişimciler”in adayı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL SALONA GELDİ

CHP Genel Başkan adaylarından Özgür Özel salona kurultay salonuna giriş yapmak üzere alana geldi.

CHP kurultayı için geri sayım başladı
CHP kurultayı için geri sayım başladı

Siyaset

CHP kurultayı için geri sayım başladı

Pankart gündem oldu! CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?
Pankart gündem oldu! CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?

Siyaset

Pankart gündem oldu! CHP'de Türkçe bilen biri yok mu?

CHP'deki seçim öncesi olay afiş! Dalga konusu oldu
CHP'deki seçim öncesi olay afiş! Dalga konusu oldu

Siyaset

CHP'deki seçim öncesi olay afiş! Dalga konusu oldu

CHP'de gözler kurultayda! Kritik iki gün! Genel başkan belli oluyor...
CHP'de gözler kurultayda! Kritik iki gün! Genel başkan belli oluyor...

Siyaset

CHP'de gözler kurultayda! Kritik iki gün! Genel başkan belli oluyor...

Melih Gökçek ‘Meyhaneler doldu’ paylaşım yaptı CHP’liler çıldırdı
Melih Gökçek ‘Meyhaneler doldu’ paylaşım yaptı CHP’liler çıldırdı

Sosyal Medya

Melih Gökçek ‘Meyhaneler doldu’ paylaşım yaptı CHP’liler çıldırdı

CHP'de İlhan Cihaner adaylıktan çekildi
CHP'de İlhan Cihaner adaylıktan çekildi

Siyaset

CHP'de İlhan Cihaner adaylıktan çekildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Milli

Eskişehir Ankara İstanbul İzmir chp belediye leri tesislerinde şeytan İsrailin markalarını mallarını boykot ediyorlarmı acaba duyan bilen varmı.

Vahap Kalyoncu

Bu gün belli olacak CHP nin ne partısı olduğu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23