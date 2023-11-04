Salonun beşte dördü korsan Kılıçdaroğlu için Adana’dan ekipler getirildi

CHP'de bugün ve Pazar günü genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçileceği 38. Olağan Kurultay için salonun kapıları açıldı.

ODATV ÖZEL

İlk günün ilk saatlerinde Odatv'nin yakaladığı detaylar şöyle:

Salonda Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine daha fazla yer ayrıldı.

Yapılan planlamaya göre 1 ve 2 numaralı alan Kılıçdaroğlu destekçilerine, 5 ve 6 ise Özgür Özel destekçilerine ayrılmıştı. 5 ve 6 ise tarafsız olacaktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak 1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı alanlar Zeydan Karalar’ın Adana personeliyle doldu.

Kurultay sorumlusu Gürsel Erol ise saha kontrolünü Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Adana Büyükşehir belediyesine bıraktı.

Onur üyelerine ayrılan saha yine Adana’dan gelen gruplarla ile dolduruldu.

Yani salonun beşte dördü adeta 'korsan' izleyici ile dolduruldu...

Sahneye uzak ve yukarıda kalan 5 numaralı alan Özgür Özel destekçilerine ayrılmış durumda.

Ankara milletvekili Deniz Demir'in, salona korsan girişleri başlatan isim olduğu iddia ediliyor.

SALON TIKLIM TIKLIM

Kapıların açılmasıyla birlikte salon da dolmaya başladı. Kongreye ilgi büyük.

SLOGANA KARŞI ISLIK

"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı atıldığı sırada genel başkan adayı tribünlerden yoğun bir ıslık sesi duyuldu.

Islıklar müzik sesi ile bastırılmaya çalışıldı.

Benzer tepki, Özgür Özel sloganı atan tribünlere de verildi. Tezahürat sırasında salonun diğer kısmından ıslıklar yükseldi.

DİVAN ÜYELERİ NETLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yapacağı divanın diğer üyeleri şöyle:

Değişimcilerin üyeleri: Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir. '

Genel Merkez üyeleri: Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç.

İLHAN CİHANER ÇEKİLDİ

CHP’de genel başkanlık yarışına katılan isimlerden İlhan Cihaner, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Cihaner, eski Erzincan Başsavcısı olarak tanınıyor ve parti içinde sol kanadı temsil ediyor.

KAÇ DELEGENİN İMZASI GEREK

CHP’nin iç tüzüğü gereği genel başkanlığa aday gösterilmek için parti delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyor. Genel Başkan seçilmek için ise delege sayısının çoğunluğu olan en az 684 delegenin oyunu almak gerekiyor.

Genel başkanlık seçimindeki esas yarışın; “değişimciler”in adayı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL SALONA GELDİ

CHP Genel Başkan adaylarından Özgür Özel salona kurultay salonuna giriş yapmak üzere alana geldi.