



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda salonu dolduran basketbolseverlere teşekkür etti.

Organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Salonu dolduran basketbolseverlere teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlar, salonlar dolu olduğu zaman çok daha zevkli ve güzel oluyor. Burada bulunan sporcu arkadaşlarımıza, antrenörlerimize ve camiamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tip organizasyonlar sponsorlarla daha zevkli, içeriği daha dolu oluyor. Sponsorlar sayesinde seyirciler güzel şovlar izleme şansı buldu." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, All-Star 2019'da yer alan herkese teşekkür ederek, "Sayın bakanımız Berat Albayrak, ailesiyle birlikte 5 saat boyunca buradaydı. Bu yoğun tempoda bizimleydi ve bizi onore etti. İnşallah herkes keyif almış, güzel bir pazar geçirmiştir. Emeğe geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



