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Salondan çıkarılan kişi bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in düzenlediği ortak basın toplantısında bir provokatör güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı. Slogan attığı için salondan çıkarılan kişinin Adil Yiğit olduğu ortaya çıktı.

28 Eylül 2018 Cuma 16:13
Salondan çıkarılan kişi bakın kim çıktı!

Adil Yiğit isimli provokatör, üzerinde "Gazetecilere özgürlük" yazan tişört giymesi üzerine görevliler tarafından toplantıdan çıkarıldı.

Basın toplantısını provoke eden Adil Yiğit bakın kim çıktı!

Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında slogan attığı için yaka paça salondan çıkarılan kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı. Salondan çıkarılan provokatörün, Türkiye düşmanı faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Avrupa Postası Yayın Yönetmeni Adil Yiğit olduğu ortaya çıktı.

Sık sık provokasyonlara başvuruyor

Ajan Can Dündar'ın yakın arkadaşı olan Adil Yiğit'in sık sık böyle provokasyonlara başvurduğu öğrenildi. 2017 yılındaki Almanya'daki G-20 zirvesine de alınmayan Adil Yiğit'in 35 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanı faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. Almanya'daki faaliyetlerinden dolayı sınırdışı edilmekle tehdit edilen Adil Yiğit'in Türkiye vatandaşlığından çıkarıldığı ve mülteci pasaportu ile Almanya'da yaşadığı öğrenildi.

3 yıl hapis cezası aldı

Almanya'da 3 yıl hapis cezası alan Adil Yiğit'in resmi toplantılarda akredite olamayan gazeteciler arasında yer aldığı belirtiliyor. Merkel-Erdoğan basın toplantısını sabote etmeye çalışan Adil Yiğit'in bu skandal çıkışı "Can Dündar gelemedi ama tetikçisini gönderdi" şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:13
  1. Can Dündar
  2. adil yiğit
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Angela Merkel

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