Salmonella nedir? Salmonella salgını mı başladı?

Salmonella salgını mı başladı? İngiltere'de, Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olarak 60'tan fazla çocuğa salmonella bulaştığı açıklandı. Bu olayın ardından söz konusu çikolatanın bazı partilerinin toplatılmaya başlandığı duyuruldu.

Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edildi.

Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.

Salmonella sebebiyle İngiltere'de 63 vakanın tespit edildiği bu hastaların yaşlarının 5-6 arasında olduğu belirtildi. Salgın sebebiyle henüz bir can kaybının yaşanmadığı da ifade edildi. Peki, salmonella nedir nasıl bulaşır?

Salmonella nedir?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

Salmonella nasıl bulaşır?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

Salmonella tedavisi var mı?

Salmonellaya karşı bir aşı bulunuyor ancak etkisi bir hayli düşüktür. Salmonella tedavisinde antibiyotik ve destek tedavileri kullanılıyor.