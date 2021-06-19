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Gündem Salla Süleyman, kim tutar seni! Süleyman Özışık'ın yalanı 'belgelerle' ortaya çıktı!
Gündem

Salla Süleyman, kim tutar seni! Süleyman Özışık'ın yalanı 'belgelerle' ortaya çıktı!

Sedat Peker'le iş kotaran Özışık kardeşlerin bir pisliği daha ortaya saçıldı. CHP'li Ali Mahir Başarır, Süleyman Özışık’ın inkar ettiği, Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınlayarak, Özışık'ın yalanını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 21:15:00 - 2021-06-19 21:20:11
Salla Süleyman, kim tutar seni! Süleyman Özışık'ın yalanı 'belgelerle' ortaya çıktı!

 

Mafya lideri Sedat Peker'in ifşa videosundan sonra kamuoyunda rezil rüsva olan Özışık kardeşlerin bir foyası daha belgelerle ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Süleyman Özışık'ın "Söylediğin rakamların binde birini almadım" sözlerine yanıt verdi. Başarır, Özışık’ın AK Parti dönemindeki Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı.

Süleyman Özışık iddiaları yalanlamıştı

Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Süleyman Özışık’ın 4 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir belediyesinden ‘Yazarlık Okulu Projesi’ kapsamında program hizmet alımı yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine Özışık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ali Mahir Başarır’ı yalanlayarak, "… Söylediğin rakamların binde birini almadım. Bu iftiralarını mahkeme salonunda ispatlamana fırsat vereceğim" demişti.

CHP’li Başarır, adeta yalan makinesini bozabilecek kıvama gelen Özışık’ın Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı.

"Hangi belediyeden ne kadar para aldığını kendi yayınlasın"

‘’Bu sözde gazeteci, söylemiş olduğum rakamların binde birini almadığını ifade ediyor" diyen Başarır, "Ben, şimdi bu kişinin sadece Gemlik Belediyesi’nden, AK Parti döneminde almış olduğu paraların belgesini yayınlıyorum. Diğer AK Partili ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinden aldıklarını da kendisi yayınlasın. Utanmadan cevap vereceğine, hangi belediyeden ne kadar para aldığını kendi yayınlasın" ifadelerini kullandı.

Yayınladığı belgelerle Süleyman Özışık'ın ipliğini pazara çıkaran Başarır, şöyle devam etti:

"Söylediklerimin, binde birini almadım diye ifade eden kişi, umarım bu belgeleri görünce yüzü kızarır, utanır. Mahkeme salonuna ulaşmadan, ben bu şahsa sadece bir belediyeden almış olduğu hizmet alım bedelinin faturasını buradan paylaşıyorum. Tüm vatandaşlarımız, binde biri kadar almış mı almamış bu belgelere bakarak hakikati görsün."

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Yorumlar

Doğrucu davut

Melih gokcege çok satasiyordu oradan mama yokmuş demekki
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Zzz

Bir tarafta tecavuzcusune bile sahip cikanlar; diger tarafta birbirinin kuyusunu kazanlar...
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