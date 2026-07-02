Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Filistin futbolu, Salim Al-Ashqar’ın ölümüyle sarsıldı. Khadamat Khan Younis forması giyen Filistinli kalecinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.

Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.