Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar’ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. Filistin Futbol Federasyonu ve Şili ekibi Club Deportivo Palestino, 32 yaşındaki kaleci için taziye mesajı yayımladı.
Filistin futbolu, Salim Al-Ashqar’ın ölümüyle sarsıldı. Khadamat Khan Younis forması giyen Filistinli kalecinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.
Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.