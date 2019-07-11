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Salihli’ye bin 500 kişilik istihdam

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Salihli’ye bin 500 kişilik istihdam

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta fabrika inşaatına başlayan Agrobest Fabrikalar Koordinatörü Hakan Abacı’yı makamında ağırladı. 230 dönüm alan üzerinde inşaatı yükselen fabrikanın Salihli’nin ve bölgenin en büyük zirai ilaç fabrikası olacağını ifade eden Belediye Başkanı ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, fabrika tam kapasite üretime başladığında bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.


Agrobest Proje Müdürü Tolga Tüzemen ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret eden Koordinatör Hakan Abacı, Salihli OSB 2. Etapta devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğalgazın gelmesiyle birlikte yatırımcıların Salihli OSB’ye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Agrobest Fabrikalar Koordinatörü Abacı, yeni fabrikaların üretime geçmesiyle Salihli OSB’nin ekonomik anlamda daha da büyüyeceğini söyledi. Agrobest’in üretim merkezi olarak Salihli OSB’yi tercih ettiğini kaydeden Abacı, “Bizlere hem Belediye Başkanı olarak hem de OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Zeki Kayda çok yardımcı oldu. Salihli OSB’de yaklaşık 230 dönümlük alanda tüm sosyal tesisleri içerisinde barındıran büyük bir tesis inşaatına başladık. Bu fabrika ile hem yurt içi hem de yurt dışına yönelik üretim yapacağız. Tesis tam kapasite üretime başladığında bin 500 kişi çalışacak. Salihli’ye ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, "Fabrika tam kapasite ile çalıştığında bin 500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. Bu ekonomimiz için çok büyük bir yatırım. Salihli OSB’yi tercih eden Agrobest Fabrikalar Koordinatörü Hakan Abacı’ya teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
  1. doğa

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