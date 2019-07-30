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Salihlispor’dan TFF 1. Ligi’ne transfer oldu

Alt yapısıyla başarılı işler çıkaran Salihlispor üst liglere futbolcu yetiştirmeye devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:51
Salihlispor’dan TFF 1. Ligi’ne transfer oldu

Alt yapısıyla başarılı işler çıkaran Salihlispor üst liglere futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Salihlispor U14 takımında oynayan 2005 doğumlu 1.90’lık başarılı kaleci Selahattin Kırbaş TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a transfer oldu.


Yıllardır altyapıya verdiği önemle birçok oyuncuyu profesyonel takımlara kazandıran Salihlispor önemli bir oyuncuyu daha Türk Futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.



“Hedefi olanları, hedefine ulaştırmak için çabalıyoruz”


Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, “2005 doğumlu oyuncumuz Selahattin Kırbaş’ı Boluspor’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah yolunu açık etsin, çok iyi yerlere geleceğinden şüphem yok. Daha birçok yetenekli oyuncuyu alt yapımızda barındırıyoruz kısa zamanda onları da Türk Futboluna kazandıracağız, Kaleci antrenörümüz Ali Ören hocamıza da ayrı teşekkür etmek istiyorum, oyuncumuz üzerinde çok fazla emeği var.” dedi.



“Çocuklar Geleceğimizdir”


“Antrenmanlarımıza yoğun bir şekilde 12 ay boyunca devam ediyoruz” diyen Türkkan, “Oyuncularımız resmi lig, özel turnuvalar ve hazırlık maçları dahil ortalama 55-60 maç sayısına ulaşıyor. Amacımız Türk futboluna doğru hizmet etmektir. Salihli gençliğine ışık olmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz oyuncularımızı iyi yerlerde görmek mutluluğumuzu kat kat artırıyor." dedi.


Başarılı kaleci Selahattin Kırbaş ise, “Bugün yaşadığım mutluluğun en önemli sebebi olan Abdullah Türkkan hocama ve kaleci antrenörümüz Ali Ören hocama teşekkür ediyorum. Yol gösterdiler, hep yanımda oldular, bu günlerimin mimarları kendileridir. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizi asla unutmayacağım üzerimde hakkınız çok.” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:51
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