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Salihli’de veda meclisi

Salihli Belediye meclisi 2014 /2019 dönemi son meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda gerçekleştirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Salihli’de veda meclisi

Salihli Belediye meclisi 2014 /2019 dönemi son meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. 3 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya veda mesajları damga vurdu.


Parti grup sözcüleri tek tek görüşlerini dile getirirken, meclis toplantısında konuşan Başkan Kayda, “Meclis üyesi arkadaşlarımızla ortak çalışmalara imza atarak güzel şehrimize büyük yatırımlar kazandırdık.” dedi.


Başkan Kayda konuşmasına şöyle devam etti: “Allah bizlere 5 yıllık süreç içerisinde Salihli’ye hizmet etmeyi nasip etti. Belediye meclisi olarak bu şehrin geleceği ile ilgili bir çok önemli karar aldık. Bu kararlar, şehrimiz, gençlerimiz, çocuklarımız, bu şehrin geleceği için yaptığımız çalışmalar, harcadığımız emek çok önemlidir. Önümüzdeki dönem, bu mecliste olan olacak, olmayan olacak. Cenabu Allah kime nasip edecekse bu görevi, şehrin geleceği ile ilgili çalışmalar yürüyecektir. Hiçbirimiz burada kişisel çıkarları için değiliz. Emek ve şehir için buradayız. Hep birlikte şehrimiz için güzel işler yapıp, imza attık. Herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”


Veda meclisi hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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