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Aktüel

Salihli jandarmadan bayram ziyareti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:21:49 -
Salihli jandarmadan bayram ziyareti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.


Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramlarını evinde geçiren şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret eden jandarma ekipleri bayramlarını kutladı.


İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’in de yer aldığı ziyarette şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşların bayramları kutlanırken, ailelere çeşitli hediyeler verildi.


Şehit Aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alşen ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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