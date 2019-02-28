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Salihli halkı üreterek kazanacak

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çaltılı Mahallesinde esnafla ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek projelerini açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Salihli halkı üreterek kazanacak

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çaltılı Mahallesinde esnafla ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek projelerini açıkladı. Gökçe, "Köylülerimizin ürettikleri ürünleri toptan satabilecekleri satış ofisleri dediğimiz borsalar, pazarlar oluşturacağız. Ürettikleri ürünleri belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak sözleşmeli üretim modelini uygulayacağız" dedi.


Salihli’nin bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Çaltılı Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gökçe, “Bizim dönemimizde Çaltılı Mahallemizin Salihli Belediyesinden eşit hizmet alacağının sözünü veriyoruz. Göreve geldiğimizde Çaltılı Mahallemizin ulaşım, yol ve düzenleme sorunlarını ivedilikle çözeceğimizin sözünü veriyoruz. Salihli için üretken belediyecilik anlayışı ile planladığımız projelerimizi eşit ve adil bir şekilde hayata geçireceğiz. Salihli’de şehir merkezinde ne varsa aynısı köylerimizde de olacak. Bazıları bu sözümüze şaşırıyor. Sanki köy demek mahrumiyet bölgesi demek. Halbuki köyün tek farkı, yerleşim alanı ve nüfus itibariyle küçük olmasıdır. Köylerimizde meydan olacak, aydınlatma olacak, köy çocuklarımızın oyun parkı olacak. Asfalt, yol, kaldırım olacak. ’Köylü milletin efendisidir’ diye Atatürk’ün sözü hep beni etkilemiştir. Köylülerimizin ürettikleri ürünleri toptan satabilecekleri satış ofisleri dediğimiz borsalar, pazarlar oluşturacağız. Ürettikleri ürünleri belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak sözleşmeli üretim modelini uygulayacağız. Tavuk, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık üretimi yapan tüm üreticilerin yollarını yapacağız, açacağız. Pazarlama gücünü arttırmak için destek olacağız. Salihli Belediyesi olarak zeytinyağı fabrikası kuracağız. Üretim kooperatifleriyle ortak olup üretilen ürünlerin Salihli’den satılması için işleme ve paketleme tesisleri kuracağız. Bizim dönemimizde köylerimizin arsa ve arazileri yandaşlara maaş ve mesai ödemeleri için satılmayacak. Her türlü hizmete ücretsiz sahip olacak olan ve ürünleri en yüksek fiyattan satın alınacak Salihlili üreticiler, artık çok daha güçlü, çok daha mutlu olacak. Kısaca Salihli halkı üretecek kazanacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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