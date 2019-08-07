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Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Tuğçe Buğurcu tarafından gerçekleştirilen ilçenin ilk çocuk karnavalında çocuklar doyasıya eğlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:48
Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Tuğçe Buğurcu tarafından gerçekleştirilen ilçenin ilk çocuk karnavalında çocuklar doyasıya eğlendi.


“Herkese Göre Eğlence” sloganı ile gerçekleştirilen karnaval, Kızılelma Anıtı önünden başlayıp Sevgi Yolu çıkışında sone eren kortej yürüyüşü ile başladı. Esnaf ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kortej sonrası unutulmaz anların yaşandığı ‘Karnaval Çocuk’ etkinliği, Başkabahçe Kır Düğün Salonu’nda yapıldı.


Anne ve çocuklarını bir araya getirdiği dev karnavalda atölye alanları, animasyon ekipleri, balon showları, sihirbaz, jonklör, pandomim ve buble showlar gibi sahne performansları yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan karnavalda çocuklar şişme oyun parklarında da eğlencenin tadını çıkardı.


Salihli’de bir ilke atarak ‘Karnaval Çocuk’u düzenleyen Tuğçe Buğurcu, 7 bin kişinin katılımıyla kentte bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çocukların gönüllerince doyasıya eğlenmesi için bu karnavalı düzenlediklerini belirten Buğurcu, “Dünyada mutlu olmayı en çok hak eden çocuklarımızdır. Salihli’de ilk kez düzenlediğimiz karnaval ile onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu karnavalı her yıl düzenleyip, geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu karnavalın düzenlenmesinde emeği geçen başta sponsorlarımız olmak üzere tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:48
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