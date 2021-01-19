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Gündem Salih Yılmaz, tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz
Gündem

Salih Yılmaz, tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor. Türkiye'ye F-35 vermekten vazgeçen ABD, yeni bir adıma hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:54:00 -
Salih Yılmaz, tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

TV Net'te ekranlara gelen Akıl Odası programında konuşan Salih Yılmaz, 17 Şubat'ta yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik bir planının uygulanabileceğini söyledi.

Salih Yılmaz, "Türkiye-ABD arasında S400 başta olmak üzere Suriye vb. konularda yol haritası 17 Şubat'taki NATO liderler zirvesinde belirlenebilir. Rusya yine önemli tehdit olarak bildiride geçer ve Türkiye bunu imzalarsa S400'ler çalıştırılmadan rafa kalkabilir" dedi.

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Yorumlar

Özcan çolak

Bre densiz! Biz kötü Yunan kadar yokmuşuz gibi konuşma. Biz haklıyız. Bize satın dedik satmadılar, sen domuzdan yanamisun bizden yana mi?
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Başçavuş

Bu ahlaksizlari Haberlestirmeyin Kim oluyorda Devlete Rol biçiyor bunlar ABD uşakları
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