Salih Yılmaz, tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

TV Net'te ekranlara gelen Akıl Odası programında konuşan Salih Yılmaz, 17 Şubat'ta yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik bir planının uygulanabileceğini söyledi.

Salih Yılmaz, "Türkiye-ABD arasında S400 başta olmak üzere Suriye vb. konularda yol haritası 17 Şubat'taki NATO liderler zirvesinde belirlenebilir. Rusya yine önemli tehdit olarak bildiride geçer ve Türkiye bunu imzalarsa S400'ler çalıştırılmadan rafa kalkabilir" dedi.