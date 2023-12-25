  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kar üzerinde abdestini alıp namazını kılan askerimizin görüntüsü duygulandırdı!

İşte bu beklenmiyordu! 65 ülkeye ihracat yapan Türk makina devi iflas etti

Arap ülkesi dünyaya resmen ilan etti: Türkiye ile doları bırakıyoruz

Dolar için şok tahmin! Ünlü ekonomist kurun 6 gün sonra kaç para olacağını açıkladı

İstanbul'un yanı başında 1250 metre derine inilecek! Büyük bir doğalgaz keşfine dair müjde her an gelebilir

Yunanistan Bayraktar TB2 SİHA'nın neden bu kadar çok satıldığını açıkladı! ABD ve Çin yapımı İHA'lar için şok sözler

Bahçeli CHP'ye ayar verdi: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum

Bin Selman'dan Sisi'ye tebrik!

BBP Lideri Mustafa Destici'den asgari ücretle ilgili gündeme oturacak çıkış: Duyumuma göre rakam bu

Türk havacılık devi Asyalı rakibini satın aldı! 26 şehirde faaliyet gösteriyordu
Spor Salih Uçan'dan itiraf: Zor zamanlardan geçiyoruz
Spor

Salih Uçan'dan itiraf: Zor zamanlardan geçiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-12-25 23:29:00 -
Salih Uçan'dan itiraf: Zor zamanlardan geçiyoruz

Beşiktaşlı futbolcular Hatayspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendirirken, Salih Uçan bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini Semih Kılıçsoy ve Omar Colley kaydetti.

Semih Kılıçsoy: 3 puanla dönüyoruz

Trendyol Süper Lig'de ilk golünü atan Semih Kılıçsoy, "Bugün kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Ben de katkı verdiğim için çok mutluyum. 3 puanla dönüyoruz, mutluyuz." dedi.

Karşılaşmada gol atan ancak ofsayt nedeniyle iptal edilen Salih Uçan önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, zor bir dönemden geçtiklerini de söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tecrübeli oyuncu, "Gol olsun isterdim. Uzun zaman önce böyle bir gol atmıştım, bu da gol olsaydı güzel olurdu. Bugün için sevindik. Zor bir süreçten geçiyoruz, oyuncu olarak, taraftar olarak, camia olarak. Bir Lugano maçına gidiyoruz 17 eksikle. Takım olarak baya dalgalı geçiyoruz. Oyunun içinde basit hatalar yapıyoruz. Bugün de onlara benzer bir gol yedik. Zor zamanlardan geçerken böyle goller yemek takım olarak modumuzu düşüyor. Umarım kazanarak devam ederiz. Kötü süreçten geçiyoruz, biz de içeride çok üzülüyoruz. Oyuncular kariyerinde illaki hata yapar ama sanki her oyuncunun yaptığı hatalar bu döneme denk gelmiş gibi. Bireysel hata yapmamamız lazım. Samet hocamız da gelip bütün oyuncularla tek tek konuştu." ifadelerini kullandı.

Amir Hadziahmetovic: Umarım kazanmaya devam ederiz

Amir Hadziahmetovic ise "Başımız sağ olsun. Bugün asist yaptım. Uzun zaman sonra kazandığımız için mutluyum. Umarım Colley ile goller atmaya devam ederiz. Semih de gol attı. Umarım kazanmaya devam ederiz. Amartey de son maçtan sonra bugün karakter gösterdi." şeklinde konuştu.

Flaş gelişme: Beşiktaş'ın teknik direktör adayları netleşti! 5 isimden biri gelecek
Flaş gelişme: Beşiktaş'ın teknik direktör adayları netleşti! 5 isimden biri gelecek

Spor

Flaş gelişme: Beşiktaş'ın teknik direktör adayları netleşti! 5 isimden biri gelecek

Artık kelleler alınıyor... Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Ocak ayında bakın ilk giden kim olacak?
Artık kelleler alınıyor... Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Ocak ayında bakın ilk giden kim olacak?

Spor

Artık kelleler alınıyor... Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Ocak ayında bakın ilk giden kim olacak?

Mersin'de kazanan Beşiktaş! Alanyaspor mağlubiyeti sonrası moral depoladı: Serdar Hoca ile üç puan geldi...
Mersin'de kazanan Beşiktaş! Alanyaspor mağlubiyeti sonrası moral depoladı: Serdar Hoca ile üç puan geldi...

Spor

Mersin'de kazanan Beşiktaş! Alanyaspor mağlubiyeti sonrası moral depoladı: Serdar Hoca ile üç puan geldi...

Döndü dolaştılar tekrar O Hoca'ya yöneldiler! Beşiktaş'ta yeniden olacak mı? Büyük hareketlilik...
Döndü dolaştılar tekrar O Hoca'ya yöneldiler! Beşiktaş'ta yeniden olacak mı? Büyük hareketlilik...

Spor

Döndü dolaştılar tekrar O Hoca'ya yöneldiler! Beşiktaş'ta yeniden olacak mı? Büyük hareketlilik...

Beşiktaş bomba patlatmak için İtalya'yı seçti!.. Çok ama çok şaşıracaksınız! Büyük sürpriz
Beşiktaş bomba patlatmak için İtalya'yı seçti!.. Çok ama çok şaşıracaksınız! Büyük sürpriz

Spor

Beşiktaş bomba patlatmak için İtalya'yı seçti!.. Çok ama çok şaşıracaksınız! Büyük sürpriz

İşte bu beklenmiyordu! Eski yıldızın takımına gidiyor! Defol git artık be adam… Beşiktaş Kulübüne büyük saygısızlık yapmıştı…
İşte bu beklenmiyordu! Eski yıldızın takımına gidiyor! Defol git artık be adam… Beşiktaş Kulübüne büyük saygısızlık yapmıştı…

Spor

İşte bu beklenmiyordu! Eski yıldızın takımına gidiyor! Defol git artık be adam… Beşiktaş Kulübüne büyük saygısızlık yapmıştı…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23