Salih Uçan'dan itiraf: Zor zamanlardan geçiyoruz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini Semih Kılıçsoy ve Omar Colley kaydetti.

Semih Kılıçsoy: 3 puanla dönüyoruz

Trendyol Süper Lig'de ilk golünü atan Semih Kılıçsoy, "Bugün kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Ben de katkı verdiğim için çok mutluyum. 3 puanla dönüyoruz, mutluyuz." dedi.

Karşılaşmada gol atan ancak ofsayt nedeniyle iptal edilen Salih Uçan önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, zor bir dönemden geçtiklerini de söyledi.

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Tecrübeli oyuncu, "Gol olsun isterdim. Uzun zaman önce böyle bir gol atmıştım, bu da gol olsaydı güzel olurdu. Bugün için sevindik. Zor bir süreçten geçiyoruz, oyuncu olarak, taraftar olarak, camia olarak. Bir Lugano maçına gidiyoruz 17 eksikle. Takım olarak baya dalgalı geçiyoruz. Oyunun içinde basit hatalar yapıyoruz. Bugün de onlara benzer bir gol yedik. Zor zamanlardan geçerken böyle goller yemek takım olarak modumuzu düşüyor. Umarım kazanarak devam ederiz. Kötü süreçten geçiyoruz, biz de içeride çok üzülüyoruz. Oyuncular kariyerinde illaki hata yapar ama sanki her oyuncunun yaptığı hatalar bu döneme denk gelmiş gibi. Bireysel hata yapmamamız lazım. Samet hocamız da gelip bütün oyuncularla tek tek konuştu." ifadelerini kullandı.

Amir Hadziahmetovic: Umarım kazanmaya devam ederiz

Amir Hadziahmetovic ise "Başımız sağ olsun. Bugün asist yaptım. Uzun zaman sonra kazandığımız için mutluyum. Umarım Colley ile goller atmaya devam ederiz. Semih de gol attı. Umarım kazanmaya devam ederiz. Amartey de son maçtan sonra bugün karakter gösterdi." şeklinde konuştu.