  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bahçeli çılgına döndü: Akıllarını alırım onların

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!
Sosyal Medya Salih Selman anlattı: Erbakan, Amerika'yı böyle rezil rüsva etti!
Sosyal Medya

Salih Selman anlattı: Erbakan, Amerika'yı böyle rezil rüsva etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:31:00 -

Op. Dr. Salih Selman hoca efendi, Kıbrıs çıkarması sırasında dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan’ın Amerika’ya oynadığı oyunu anlattı.

Kıbrıs’ta Rumların Türklere uyguladığı türlü zulümlere son vermek için, dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e ve emperyalistlere rağmen yiğitçe harekat emri veren dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan’ın, Amerika’nın korkaklığını ortaya koyan planı gündem oldu.

40 yaşından sonra hafız olan genel cerrah Op. Dr. Salih Selman, söz konusu olayı şu sözlerle anlattı:

Kıbrıs’ta çocuğunu yıkayan anne ve evlatlarını küvette kesiyorlar. Genelkurmay başkanı diyor ki Erbakan’a, “Efendim izin verin ben sandalla tek başıma gideyim.” Amerika uçak gemisini getiriyor oraya, “Bir şey havalanırsa vururum” diyor. Bugünkü sistem o zaman bizde yok. Erbakan hocanın aklına bir şey geliyor, savaş pilotlarını çağırıyor, diyor ki, “Evlatlarım içinizden hanginiz uçağını o gemiye vurur, kendini feda eder?

Hepsi elini kaldırıyor. “Gidebilirsiniz,” diyor. “Nasılsa burayı dinlemişlerdir” diyor, birazdan cevap belli olur, diyor. Uçak gemisi geri gidiyor.

Korkaklar çünkü!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

27 Şubat 2011: Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı
27 Şubat 2011: Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı

Tarih

27 Şubat 2011: Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın anısına...
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın anısına...

Gündem

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın anısına...

Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Bakın ne yazmış
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Bakın ne yazmış

Gündem

Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Bakın ne yazmış

Fatih Erbakan'dan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret!
Fatih Erbakan'dan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret!

Merhum’a vefa! Adı ‘Necmettin Erbakan’ oldu
Merhum’a vefa! Adı ‘Necmettin Erbakan’ oldu

Yerel

Merhum’a vefa! Adı ‘Necmettin Erbakan’ oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kıl Adam

Ne demek Bülent Ecevit'e rağmen. Yani Ecevit'i itibarsızlaştıralım , Erbakan'ı yüceltelim. Kıbrıs harekatının baş kahramanı Bülent Ecevit'tir. Biraz tarih okuyun , sonra habercilik yaparsınız.

yalan

Adamlar erbakani tanimiyor bile.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23