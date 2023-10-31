Salih Selman anlattı: Erbakan, Amerika'yı böyle rezil rüsva etti!

Kıbrıs’ta Rumların Türklere uyguladığı türlü zulümlere son vermek için, dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e ve emperyalistlere rağmen yiğitçe harekat emri veren dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan’ın, Amerika’nın korkaklığını ortaya koyan planı gündem oldu.

40 yaşından sonra hafız olan genel cerrah Op. Dr. Salih Selman, söz konusu olayı şu sözlerle anlattı:

Kıbrıs’ta çocuğunu yıkayan anne ve evlatlarını küvette kesiyorlar. Genelkurmay başkanı diyor ki Erbakan’a, “Efendim izin verin ben sandalla tek başıma gideyim.” Amerika uçak gemisini getiriyor oraya, “Bir şey havalanırsa vururum” diyor. Bugünkü sistem o zaman bizde yok. Erbakan hocanın aklına bir şey geliyor, savaş pilotlarını çağırıyor, diyor ki, “Evlatlarım içinizden hanginiz uçağını o gemiye vurur, kendini feda eder?”

Hepsi elini kaldırıyor. “Gidebilirsiniz,” diyor. “Nasılsa burayı dinlemişlerdir” diyor, birazdan cevap belli olur, diyor. Uçak gemisi geri gidiyor.

Korkaklar çünkü!

ÖNE ÇIKAN VİDEO