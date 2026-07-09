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Spor Salih Sarıkaya'dan Erzurumspor’a duygusal veda
Spor

Salih Sarıkaya'dan Erzurumspor’a duygusal veda

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Salih Sarıkaya'dan Erzurumspor’a duygusal veda

Erzurumspor FK ile sözleşmesi sona eren sağ bek Salih Sarıkaya, yayımladığı mesajla Dadaşlara veda etti.

Erzurumspor FK’da iki sezon forma giyen Salih Sarıkaya, sözleşmesinin sona ermesinin ardından camiaya duygusal bir mesajla veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da devam edecek.

 

İki sezon boyunca Erzurumspor FK formasını terleten Salih Sarıkaya, bu süreçte toplam 31 maçta kadroya girdi. Deneyimli futbolcu, 8 karşılaşmada ilk 11'de görev alırken 1 gol kaydetti ve 1 kez sarı kart gördü.

 

“Gönülden başarılar diliyorum”

Salih Sarıkaya, yayımladığı veda mesajında, "Her vedanın içinde biraz hüzün ve biraz da tarifsiz bir gurur vardır. Erzurum'da geçirdiğim süre boyunca bana kendimi evimde hissettiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız şampiyonluk, paylaştığımız sevinçler ve unutulmayacak hatıralar hayatım boyunca benimle olacak. Başta büyük Erzurumspor FK ailesine, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve en önemlisi her şartta yanımızda olan kıymetli Dadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Desteğinizi, sevginizi ve bize verdiğiniz gücü hiçbir zaman unutmayacağım. Erzurumspor'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Süper Lig'de de hak ettiği yerde olur, nice başarılar ve güzel günler yaşar. Hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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