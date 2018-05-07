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Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Necip Fazıl ile ne zaman tanıştı?

Şair ve yazar Salih Mirzabeyoğlu kimdir? İBDA haretekinin lideri mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu Necip Fazıl Kısakürek ile ne zaman tanıştı? İşte Salih Mirzabeyoğlu'nun biyografisi...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:11
Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Necip Fazıl ile ne zaman tanıştı?

Seyyid asıllı bir aileden gelen Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950'de Erzincan'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı ve Nakşibendi tarikatına katıldı. 1970 senesinde İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar'ın kurucuları arasında yer aldı. Gölge ve Akıncı Güç dergilerini çıkaran Mirzabeyoğlu 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında gözaltına alındı. Sonrasında Büyük Doğu hareketi çevresinde yazı hayatına devam etti. 1991 senesinde Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi baskıları sonucunda tutuklandı. 28 Şubat sürecinde İBDA-C örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 2001 senesinde idam ile yargılandı. Ancak bu cezanın kaldırılması üzerine müebbet hapse mahkum edildi. 23 Temmuz 2014'de İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tahliye oldu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:11
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  • LütfiLütfi1 sa önce
    Ey dünya saadetçileri .28 Şubata müdahil olmadınız.Mazlumlar yıllarca hapislerde çürüdüler.Bunlara yapılan zulümün karşılığını Allah bu dünyada ibretlik ederek gösterir ya ahirette ne olacak.
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