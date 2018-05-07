Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Necip Fazıl ile ne zaman tanıştı?

Seyyid asıllı bir aileden gelen Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950'de Erzincan'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı ve Nakşibendi tarikatına katıldı. 1970 senesinde İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncılar'ın kurucuları arasında yer aldı. Gölge ve Akıncı Güç dergilerini çıkaran Mirzabeyoğlu 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında gözaltına alındı. Sonrasında Büyük Doğu hareketi çevresinde yazı hayatına devam etti. 1991 senesinde Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi baskıları sonucunda tutuklandı. 28 Şubat sürecinde İBDA-C örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 2001 senesinde idam ile yargılandı. Ancak bu cezanın kaldırılması üzerine müebbet hapse mahkum edildi. 23 Temmuz 2014'de İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tahliye oldu.

Tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Kitapları

Bütün Fikrin Gerekliliği - İktidar Siyaset Hareket

İstikbal İslamındır - Denenmemiş Tek Nizam

Tilki Günlüğü

Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Düzeni

Telegram - Zihin Kontrolü

Parakuta - Para'nın Romanı

Yağmurcu - Gerçekliğin Peşinde

Hukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhu

İşkence - Gözlem

Şiir ve Sanat Hikemiyatı - Estetik ve Ahlak

İktisat ve Ahlâk - İktisada Giriş

Hikemiyat - Tefekkür ve Hikmet

Kavgam 2 Cilt - Necip Fazıl

Marifetname - Süzgeç ve Şekil

Dil ve Anlayış - Dil ve Diyalektik

İslama Muhatap Anlayış - Teorik Dil Alanı

Necip Fazıl'la Başbaşa - İntibâ ve İlhâm

Kültür Davamız - Temel Meseleler

İdeolocya ve İhtilal - Kavganın İçinden

Yaşamayı Deneme - Kim'in Romanı

Ölüm Odası - B Yedi

Kökler - Necip Fazıl'dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'ye

Müjdelerin Müjdesi

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Sahabilerin Rolü ve Manası

Hakikat-i Ferdiyye

Üç Işık

İBDA Diyalektiği

Kayan Yıldız Sırrı

Aydınlık Savaşçıları

Erkam

Büyük Muztaribler

İnsan

Sefine - Fikir

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İman ve tefekkür

Berzah - Fikir

Esatir ve mitoloji

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