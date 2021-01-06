Salih Fidan kimdir? Salih Fidan yakalandı mı?
Son dakika haberine göre, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cü alçaklara hem yurtiçinde hem de yurtdışında darbe vurulmaya devam ediliyor. FETÖ'nün sözde üst düzey sorumlusu Salih Fidan yakalandı. Salih Fidan yakalandı mı?
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre yakalandı. Salih Fidan ile Samet Güre'in Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Salih Fidan ve Samet Güre isimli şüpheliler Ukrayna-Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi. Yakalananlardan Samet Güre’nin FETÖ’nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil’deki Fezalar Eğitim Kurumunda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık’tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde yer aldığı belirlendi.