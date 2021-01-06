  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Salih Fidan kimdir? Salih Fidan yakalandı mı?
Gündem

Salih Fidan kimdir? Salih Fidan yakalandı mı?

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cü alçaklara hem yurtiçinde hem de yurtdışında darbe vurulmaya devam ediliyor. FETÖ'nün sözde üst düzey sorumlusu Salih Fidan yakalandı. Salih Fidan yakalandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:12:00 - 2021-01-06 09:13:43
Salih Fidan kimdir? Salih Fidan yakalandı mı?

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre yakalandı. Salih Fidan ile Samet Güre'in Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Salih Fidan ve Samet Güre isimli şüpheliler Ukrayna-Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi. Yakalananlardan Samet Güre’nin FETÖ’nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil’deki Fezalar Eğitim Kurumunda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık’tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde yer aldığı belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler
Gündem

Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler

Kendilerini “Antikapitalist Müslümanlar” olarak adlandıran İhsan Eliaçık grubu, Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerin başlattığı provokas..
Ahlaksızlıklarından sonra hataları ile gündemden düşmedi! Rezil oldular
Medya

Ahlaksızlıklarından sonra hataları ile gündemden düşmedi! Rezil oldular

Reyting adı altında cinselliği, sapıklığı ve aldatmayı meşrulaştıran rezil diziler FOX TV ekranlarından hiç eksik olmuyor. "Çekimlere porno ..
Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz
Dünya

Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Kazak topraklarına göz diktiğini ifade ederek Moskova yönetime tepki gösterdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay