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Aktüel

Salgınla mücadele eden ailenin çocuğuna polislerden doğum günü sürprizi

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle anne ve babası il dışında olan 12 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:46:11 -
Salgınla mücadele eden ailenin çocuğuna polislerden doğum günü sürprizi

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle anne ve babası il dışında olan 12 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri dedesinin yanında kalan 12 yaşına giren Ozan Tereyağoğlu isimli çocuğa sürpriz yaptı. Ankara’da sağlık çalışanı olarak görev yapan Ozan’ın ailesi, çocuklarının doğum günü için polislerden yardım istedi.


Salgınla fedakarca mücadele eden ailenin isteklerini kırmayan ekipler pasta alarak dedesinin yanında kalan 12 yaşındaki çocuğun kapısını çaldı. Polisleri karşısında gören Tereyağoğlu alkışlar eşliğinde mumları üfledikten sonra ekiplere teşekkür etti.

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