Salgında son durum! Dünya genelinde ölenlerin sayısı 4 milyon 801 bine yükseldi

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 325 bini, Hindistan'da 33 milyon 775 bini, Brezilya'da 21 milyon 427 bini ve İngiltere'de 7 milyon 807 bini geçti.

Japonya'da Covid-19'a karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı.

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un Covid-19'a yakalandığı ve bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk vaka olduğu açıklandı.

Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerde bugünden itibaren güncellemeye gidilirken, ülkede maske takma zorunluğu belli yerler haricinde kaldırıldı.

Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) Covid-19 aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020’de kapatılan uluslararası sınırların kasım ayında yeniden açılacağını bildirdi.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken, vakalarda artış yaşanıyor.