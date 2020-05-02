Salgına rağmen provokasyon

Emniyet güçleri, Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürümek isteyen 100 kadar DİSK üyesine müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadıköy İskelesi’nde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan da 11 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs provokatörlerine en büyük destek CHP ve HDP’den geldi. DİSK tarafından Taksim Meydanı’na bırakılmak istenen çelenk, CHP’li Ali Şeker, Serra Kadıgil, HDP’li Ahmet Şık, Oya Ersoy, Musa Piroğlu ve Züleyha Gülüm ile TİP’li Erkan Baş ve Barış Atay tarafından götürüldü.

Aralarında Hak-İş’in de bulunduğu sendikalar, sosyal mesafe kurallarına uyarak Taksim Anıtı’na çelenk bırakırken; DİSK, HDP, CHP ve marjinal gruplar ise yine kargaşa peşindeydi...

1 Mayıs üzerinden provokasyon tohumları eken ve devrim rüyalarıyla beyinleri küflenen şer şebekeleri yine sahnedeydi. Virüs nedeniyle milletimiz sağduyulu bir şekilde evlerinden dışarı çıkmazken, ideolojisinin esiri olmuş bir avuç azgın azınlık, bütün toplumsal kaideleri yıkarak meydanları savaş alanına çevirmeye çalıştı. DİSK’in başını çektiği gruplar Taksim ve Kadıköy’ü karıştırdı...

Emekçi ve işçinin alın terini sömüren marjinal sol zihniyet bu 1 Mayıs’ta da kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Devletin bütün uyarılarına kulak tıkayan ve koronavirüs tehlikesini görmezden gelen sol gruplar polisle çatıştı. İzinsiz bir şekilde Taksim Meydanına çelenk bırakmak isteyen DİSK grubuna polis müdahale etti. Kadıköy’de ise yine izinsiz bir şekilde sokağa çıkan ve kamu sağlığını tehlikeye atan gruba kolluk kuvvetleri müdahalede bulundu. DİSK’in korsan çelengi CHP ve HDP’li vekillerce adeta devlete meydan okur bir tavırla Taksim Anıtı’na bırakıldı. Öte yandan; gerekli izinleri alan ve sosyal mesafe kuralına uyan onlarca sendika Taksim Meydanı’na çıkarken çelengini de bıraktı.

MARJİNAL GRUPLAR

Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da kan ve şiddetten beslenen marjinal sol, emeğin ve emekçinin üzerinden rant devşirmek için yine harekete geçti. 1 Mayıs nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş’taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çerkezoğlu ve beraberindeki grup ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

CHP VE HDP KÖRÜKLEDİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan grup, Söğütlüçeşme caddesinden Kadıköy İskele meydanına yürüdü. Pankart ve dövizler açan grup sloganlar atarak Eminönü iskelesine geldi. Polis eylemin yasal olmadığını, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan grup üyeleri polis merkezine götürüldü. Provokatif gruplara CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ise kalkan oldu. DİSK’in korsan bir şekilde Taksim’e götürmek istediği çelenk, CHP’li Ali Şeker ve Serra Kadıgil, HDP’li Ahmet Şık, Oya Ersoy Musa Piroğlu ve Züleyha Gülüm ile TİP’li Erkan Baş ve Barış Atay tarafından anıta bırakıldı.

SAĞDUYULU KUTLAMA

Sol grupların maksadından çıkarmaya çalıştığı 1 Mayıs’a sağduyuyla yaklaşan sendikalar da oldu. Valilikten gerekli izinleri alan; Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş gibi sendikalar sosyal mesafe kuralına uyarak çelenklerini anıta bıraktı. İstanbul Valiliği ise, DİSK önünden Taksim Meydanına izinsiz yürümek isteyen grubun uyarıları dikkate almayarak polise mukavemette bulunduğunu, savcı talimatı ile gözaltı işlemi uygulanan 15 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.