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Yerel Salgın umurlarında değil! Taziye evinden onlarca kişi çıktı
Yerel

Salgın umurlarında değil! Taziye evinden onlarca kişi çıktı

En çok cenaze merasimleri ve taziye ziyaretleri nedeniyle virüsün yayıldığı belirtilirken, Karaman'da bir taziye evinden 61 kişinin çıkması pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:09:00 -
Salgın umurlarında değil! Taziye evinden onlarca kişi çıktı

Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nufusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor. Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı.

Ancak akşam saatlerinde 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı.

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