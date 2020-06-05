Salgın sonrası restoran ve kafelere "hijyen" sertifikası

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası restoranlara, hijyen yeterliliklerini belgelemeleri için "Gastronomi Turizmi Hijyen Sertifikası" verecek.

Kovid-19 salgını insanların günlük yaşamlarını ve alışkanlıklarını büyük oranda değiştirdi. Salgınla birlikte hijyenin önemi de bir kez daha öne çıktı. Bu süreçte koronavirüsten etkilenen sektörlerden biri de yeme-içme oldu.

Türkiye'de restoran ve kafeler, mart ayının ortasından beri evlere sipariş hizmeti dışında mekanda müşteri ağırlamaya kapalıydı. 1 Haziran itibarıyla restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Bu yeni süreçte sosyal mesafeye dikkat edilerek müşteriler, restoran ve kafelerde oturabilecek.

Türk mutfağının uluslararası arenada tanıtılması için çalışmalarını sürdüren GTD de koronavirüs salgınından sonra daha da önemli halen hijyen meselesine dikkati çekmek amacıyla "Gastronomi Turizmi Hijyen Sertifikası"nı hayata geçirdi.

Dernek, yaklaşık 3 yıldır devam eden sertifikasyon çalışmalarını salgın sürecinde hızlandırdı. Gastronomi Turizmi Hijyen Sertifikası standartlarının tüm dünyada restoranların birçok yönden ölçümlenmesinde kullanılan "Michelin Yıldızı"na rakip olması hedefleniyor.

- Sertifika nasıl oluşturuldu?

Sertifika için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yeme-İçme Yerlerinde Normalleşme Süreci" adlı genelgede yer alan maddelerin yanı sıra uluslararası hijyen standartları konusunda uzman Diversey adlı firmadan da danışmanlık hizmeti alındı.

Ayrıca GTD kendi içinde bir "bilim kurulu" oluşturarak, atılacak her adımı bilim insanlarına danıştı. Derneğin hijyen sertifikası için oluşturduğu bilim kurulunda üniversitelerin gastronomi, mutfak sanatları, turizm, gıda, ziraat ve veterinerlik fakültelerinde eğitim veren alanında uzman kişiler yer adı.

- 400 kriteri geçebilen belgeyi alabilecek

Diversey tarafından verilecek 40 saatlik hijyen eğitiminin ardından, Bakanlık kriterleriyle hazırlanmış 200 soru ile uzmanlar sahada denetleme yapacak. Sahada gerçekleştirilecek 400 kriterlik kontrolün ardından bu denetlemeyi başarıyla bitiren kişi ve kurumlar, GT Hijyen Sertifikası ve Cardcert Kart almaya hak kazanacak. GTD tarafından kişi ve kurumlara özel olarak verilecek, uluslararası akreditasyonda çalışan personele ve mekana hazırlanan sertifika haricinde, yurt dışından onaylı GT hijyen kartları, fotoğraflı ve barkodlu şekilde kişiye özel teslim edilecek.

Bu sertifikayı alan kurumlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifikalandırma Birimi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bildirilmelerinin ardından, "www.gthijyen.com" internet sayfasında da duyurulacak. Böylece yerli ve yabancı turistlerin yeme-içme tercihlerinde bu sertifika ile güven ve huzur içinde olmaları sağlanacak.

Sertifikaya hak kazanan kurumlar, GTD'nin sosyal medya hesapları üzerinden ve basın aracılığıyla periyodik olarak duyurulacak.

- "Bu virüsün etkileri sonrası tüketicinin ilk bakacağı şey hijyen"

GTD Başkanı Gürkan Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek ve X Sights araştırma şirketi tarafından yapılan "Pandemi Sonrası Gastronomi" araştırmasına göre, "Hijyen sertifikası restoran seçiminizde ne kadar etkili?” sorusuna, katılımcıların yüzde 49'unun "Çok etkili olur" cevabını verdiğini söyledi.

Aynı soruya, araştırmaya katılanların yüzde 39'unun da "Etkili olur" cevabı verdiğine dikkati çeken Boztepe, "Etkili olmaz" diyenlerin oranının yüzde 11, "Hiç etkili olmaz" cevabını verenlerin oranının ise yüzde 1'de kaldığının altını çizdi.

Gürkan Boztepe, "Bu sebeple Gastronomi Turizmi Derneği olarak 3 yıldır üzerinde çalıştığımız hijyen sertifikasyon belgesi süreçlerini hızlandırarak pandemi sonrası normalleşme dönemine yetiştirmeye başardık." ifadelerini kullandı.

Merdiven altı çalışan kurumlar yerine hijyene dikkat eden kurumların katlanarak büyüyeceğine inandığını belirten Boztepe, ilerde GT hijyen sertifikasıyla restoranlara çok detaylı bir hijyen uygulaması başlatacaklarını anlattı.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Türkiye Kalite Derneği ve Diversey ile yaptıkları restoran belgelendirme sisteminin öneminin bugünlerde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Boztepe, amaçlarının sadece restoranlara yıldız vermek ve kitap basmak olmadığını dile getirdi.

Boztepe, yeme-içmede hijyeni önceleyen tüketicilerin belgeleme ve sertifikalandırmaya önem verdiğini dile getirerek, "Önce İstanbul ve Ankara'da başlayacak restoran derecelendirme, Türk Michelin'i olarak dünyada marka olacak. Kriz sonrası hijyene daha da dikkat edecek tüketiciler kapıda GT belgesi olmayan restoranları tercih etmeyecek. Bu virüsün etkileri sonrası tüketicinin ilk bakacağı şey hijyen ve GT belgesi olacak." dedi.



